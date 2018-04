De Wever sluit Antwerpse coalitie met Groen uit: 'Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt'

Een samenwerking tussen Groen en N-VA in het Antwerpse stadsbestuur? Groen had zaterdag al bedankt voor die mogelijkheid. Voorzitster Meyrem Almaci had in de marge van een campagnemeeting in Gent laten verstaan dat het 'uitgesloten' is dat haar partij in Antwerpen mee zou besturen met N-VA. 'We zijn de uitdager van de N-VA in Antwerpen en we gaan dat ook blijven. Ons programma daar staat diametraal tegenover wat dat stadsbestuur doet. Dat stadsbestuur maakt de mensen in Antwerpen ongelukkig', klonk het.

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever drukt die geruchten de kop in. In een reactie aan VRT herhaalt Antwerps burgemeester Bart De Wever dat hij liefst verder bestuurt met de huidige coalitie (dus samen met CD&V en Open Vld). De huidige coalitiepartners inruilen om samen te besturen met Groen lijkt voor De Wever geen optie. 'Ik heb nog veel haar op mijn hoofd, maar er is geen enkel haar dat eraan denkt om te besturen met Groen.'