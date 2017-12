De Wever over Francken: 'Emotionele reactie omdat hij altijd met de vinger gewezen wordt'

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het goed dat de regering de getuigenissen van teruggestuurde Soedanezen over folteringen bij hun terugkeer gaat onderzoeken. In het verleden bleken dergelijke verklaringen vals te zijn, zo zei hij vrijdag in Terzake