De Wever: 'Een veertienjarige ziet na twee minuten dat er iets niet juist is

Sp.a-voorzitter John Crombez bekende dat hij 'te voortvarend' was geweest in het verspreiden van wellicht vervalste mails in het dossier. De voorbije dagen waren immers steeds meer twijfels gerezen over de anonieme mails waarmee hij vorige week uitpakte om het ontslag van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) te vragen. 'Ik was verrast dat Crombez nog met die mails bovenkwam', reageert Bart De Wever maandag. 'Eerlijk gezegd: een veertienjarige ziet na twee minuten dat hier iets niet juist mee is. Ik was verbaasd dat hij er zo'n gewicht aan heeft gegeven. Daar is echt iets helemaal misgegaan', voegde de N-VA-voorzitter toe.

Hij heeft 'niet het minste idee' waar de mails vandaan komen. Maar 'als het een complot is, dan is het het slechtste complot dat ik ooit heb gezien'. 'Als die mails gemanipuleerd zijn, dan vraag ik me ook af: wie, hoe en wat', reageerde Crombez even later in 'De Afspraak' (Canvas).

Hij beklemtoonde dat sp.a 'verder blijft werken op de inhoud van het dossier'. Het is volgens Crombez een 'democratische plicht om de waarheid naar boven te krijgen in dit miljardendossier'. De voorzitter geniet daarbij naar eigen zeggen nog steeds de steun van zijn partij. 'Ja, omdat ze allemaal het belang van het dossier inzien.'