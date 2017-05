De Wever: Drugsgeweld in Antwerpen 'geen gevolg van war on drugs'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevestigde aan VRT Radio dat er in zijn stad 'een oorlog bezig is binnen het zwaardere drugsmilieu'. Zondagochtend werd in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo nog een woning onder vuur genomen en een wagen in brand gestoken. De Wever wil geen concrete informatie kwijt omdat het om gerechtelijke materie gaat, maar stelt wel dat de reeks soortgelijke feiten geen gevolg is van spanningen door de in Antwerpen gevoerde 'war on drugs'.

De voorbije maanden waren er al verschillende gewelddadige incidenten in Antwerpen en omgeving die vermoedelijk te kaderen vallen in een of meerdere vetes binnen het drugsmilieu. Volgens De Wever gaat het niet zozeer om mensen die op straat dealen, dan wel mensen die in de haven cocaïne binnenbrengen of zorgen dat die van de containers wordt gehaald en naar Europa zijn weg vindt. 'Zij die beweren dat dit terug te voeren is tot de 'war on drugs' die hier in Antwerpen wordt gevoerd, en dat daardoor spanningen ontstaan zijn in het drugsmilieu, kennen het dossier niet goed', zegt De Wever aan VRT.

Het Antwerpse parket wil intussen nog steeds niet veel kwijt over het geweld. 'We onderzoeken verschillende incidenten, maar het is te vroeg om te stellen dat het om één dossier gaat', zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. 'Wel stellen we alles in het werk om de daders in beeld te krijgen.'

De Antwerpse lokale politie van haar kant organiseerde eerder al een aantal acties in de wijk Dam en het district Borgerhout om de problemen aan te pakken. 'Daarmee gaf de politie het signaal aan de bewoners dat de problematiek ernstig genomen wordt', zegt woordvoerder Wouter Bruyns. 'De recente ernstige incidenten zijn geïsoleerde incidenten waar de politie erg waakzaam voor blijft.'