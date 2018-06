De Wever bewierookt 'game changer' van Tusk: 'Erg in lijn met wat ik in 2015 zei'

N-VA-voorzitter Bart De Wever is behoorlijk opgetogen over het voorstel van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, om buiten de EU opvang te voorzien voor vluchtelingen die naar Europa willen. Een 'behoorlijke game changer' noemt De Wever het op Radio 1, en hij wijst er in een adem op dat Tusk nu voorstellen doet die De Wever in 2015 al deed, in het veelbesproken college dat hij aan de studenten politicologie van de Universiteit Gent gaf.

'Dit zijn dingen waarvan men tot voor kort nog zei dat ze niet en nooit zouden gebeuren, en waarvan zelfs de Griekse Eurocommissaris (Dimitris Avramopoulos, nvdr.) twee weken geleden zei dat men ze nooit zou doen. Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd voor de geesten zijn gerijpt.'

'Ik moet u er niet aan herinneren dat men dat toen een geweldige schande vond,' aldus De Wever. De regering moet het voorstel van Tusk niet alleen actief steunen, maar moet voor hem zelfs verder gaan. Enkel wie niet eerder illegaal toegang tot Europa probeerde te krijgen, maakt kans op opvang binnen de EU. 'Anders zal het nooit werken.' Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) lanceerde eerder al zo'n voorstel, tot groot ongenoegen van de coalitiepartners in de federale regering. 'Dat ben ik al lang gewoon,' zegt De Wever.

SP.A-voorzitter John Crombez wees er op Radio 1 nog op dat ook hervestiging binnen Europa deel vormt van Tusks plannen. Maar dat is de afgelopen jaren steeds dode letter gebleven: Europa had wel een spreidingsplan klaar, maar landen als Polen en Hongarije weigerden categoriek die verplichtingen na te komen. De Wever: 'De Visegrad-landen ga je nooit overtuigen. Maar met een gecontroleerd migratiesysteem kan je eventueel ook financiële burden sharing afspreken.'