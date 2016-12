De Wever beschuldigt koning Albert van politieke inmenging: 'marionet van Di Rupo'

In de reportage had N-VA-voorzitter Bart De Wever het over het feit dat het Elio Di Rupo (PS) was die in 2011 uiteindelijk premier werd. 'Ik denk dat ik de waarheid geen geweld aandoe als ik zeg dat in 2010 de koning er alles aan gedaan heeft om het mij zo moeilijk mogelijk te maken. Je ziet dat alleen al aan de hoeveelheid initiatief die er is gegeven aan diverse spelers. Wij waren veruit de grootste partij, maar de kleinste initiatiefnemer. Dus daar speelt de koning een duidelijke politieke rol, zijn het zijn overtuiging en keuzes die primeren'.

De Wever haalde ook de kerstboodschap van 2012 aan, waarin koning Albert zei 'dat we de jaren '30 niet mochten vergeten'. 'Dat was denk ik de stem van Di Rupo op dat moment, die door de monarchie sprak, wat natuurlijk een misbruik is door een premier van een zittende koning', klonk het.

Vorige week vertelde Di Rupo in Royalty dat hij de koning in 2013 vroeg om het nieuws over zijn troonsafstand drie maanden stil te houden, omdat hij vreesde dat N-VA het land zou ontwrichten. 'Die uitspraak is volkomen grotesk. Ik kan toch niet bevatten dat ik het land zou destabiliseren omdat de koning zijn pensioen neemt, ik zou ook niet weten hoe ik dat zou moeten doen', was De Wevers reactie daarop.