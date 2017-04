De West-Vlaamse roots van Hedebouw: 'Het was meer dan zomaar even mémé opzoeken'

'Ben jij de burgemeester van Luik', vraagt een verdwaalde Engelse toerist terwijl Raoul Hedebouw (39) poseert voor de foto's aan de volkse bistro Le Building in Luik, onze ontmoetingsplaats. 'Nog niet', lacht hij terug. Met die typerende communicatie - kort, krachtig en vaak humoristisch - spreekt de knuffelcommuniststeeds meer mensen aan en zorgt hij voor animo in het parlementaire halfrond. 'L'humour, c'est la résistance des pauvres. Nu is de Wetstraat een zwart-witscherm, waar niemand in geïnteresseerd is. Ik wil kleur brengen.' Dat bewees hij vorig jaar nog met een opmerkelijke passage in 'De Slimste Mens.'

