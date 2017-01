Bert Bultinck Hoofdredacteur van Knack Opinie

'De voorspellingen voor 2017 zijn zo donker dat het goed mogelijk is om beter te doen'

'Rechts wakkert de angst aan. Links zwijgt laf,' merkt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck op. Maar alles is nog mogelijk: 'Het is tijd om onszelf te verbazen, maar deze keer in goede zin.'