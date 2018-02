De vergrijzingsgolf op het platteland: 'Dit is schuldig verzuim van de regering'

In 2030 zal 50 tot 60 procent van de bevolking in veel Vlaamse gemeenten ouder zijn dan 60 jaar, en daar zijn we helemaal niet op voorbereid. Zeker niet op het platteland. Dat blijkt uit een studie van de onderzoekgroep Housing and Urban Studies (HaUS) van de KU Leuven, SumResearch en studiebureau Atelier Romain, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij. Om zicht te krijgen op de woonomstandigheden van ouderen op het platteland, namen ze twee gebieden onder de loep: de Westhoek, in het diepe West-Vlaanderen, en Kempische dorpen in de buurt van het Albertkanaal. 'Op het platteland is de vergrijzing groter dan in de meeste steden', zegt socioloog Pascal De Decker van HaUS. 'Het aantal 60-plussers zal daar tegen 2030 met meer dan 36 procent toenemen, terwijl het Vlaamse gemiddelde 30 procent is.'

