De Tour de France met Thomas De Gendt: 'De tragiek van een kansloze aanval: dat trekt me aan'

Of de Ronde van Frankrijk vroeger beter was, is een andere vraag. Maar hij was in elk geval overzichtelijker. Je had een stuk of negen vlakke etappes die geheid eindigden met een sprint. Je had drie tijdritten voor de specialisten. En je had nog eens zes etappes door het hooggebergte, het strijdperk voor de gele trui. De kliekjes - de enkele ritten met een onbestemd parcours - waren het terrein van de vluchters. De Tour van 2017 breekt met dat stramien. Eigenlijk is hij één grote overgangsrit, van dit weekend in Düsseldorf tot drie weken later in Parijs. Gegarandeerde sprintersetappes vallen op één hand te tellen, en er is maar één volwaardige bergrit. Op de VRT zullen commentatoren José De Cauwer en Michel Wuyts het woord 'middengebergte' vaak in de mond nemen.

