De Tintoretto van David Bowie komt thuis bij Rubens

Dit wordt een artistiek rendez-vous van Rubens, Tintoretto en Bowie. Rubens was gek op Venetië en had een enorme bewondering voor Tintoretto die hij net niet persoonlijk heeft ontmoet want toen hij in 1600 naar de Dogenstad trok, was de meester enkele jaren eerder overleden. Maar hij heeft wel al zijn werken bewonderd en grondig bestudeerd.

...