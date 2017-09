'De tijd van poezenfoto's en blote borsten is voorbij, de nieuwe clickbait is het identitaire opiniestuk'

Als u binnenkort op een cocktailfeestje of een chique trouwerij wil uitpakken met een Spaanstalig gedicht, grijp uw kans: de volgende verzen van de Boliviaans-Zwitserse dichter Eugen Gomringer zijn sinds vorige week beroemd én eenvoudig uit het hoofd te leren. Op de muur van de Berlijnse Alice Salomon-hogeschool staan ze zwart op wit geschilderd, voorlopig toch nog: 'avenidas / avenidas y flores // flores / flores y mujeres // avenidas / avenidas y mujeres // avenidas y flores y mujeres y / un admirador'. Lanen, bloemen, vrouwen en een (mannelijke) bewonderaar: meer is het niet. Iedereen begrijpt de 'concrete poëzie', zoals hij ze zelf noemde, van Gomringer wel: een uitgepuurde werkelijkheid in woorden, Mondriaan in dichtregels. Wie het gedicht oppervlakkig vindt, kan daar gemakkelijk argumenten voor vinden. Wie er diepzinnigheid in wil ontwaren, die gaat ook maar zijn gang: het is een vrije wereld in Berlijn, en enige honderden kilometers daarbuiten, ...