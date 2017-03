De taalstrijd van Luc Devoldere: 'In de feiten is Vlaanderen een natie. België is dat niet'

Een grauwe middag in Neuville-en-Ferrain. Luc Devoldere heeft ons meegenomen naar het lokale restaurant Au Gallodrome, een afspanning die, net als de kantoren van de stichting Ons Erfdeel wat verderop, op een paar armlengten van de Belgisch-Franse grens ligt. Hij komt hier wel vaker. Behalve met de kwaliteit van de biefstukken kan dat ook te maken hebben met de geografische ligging. Devoldere lijkt wel geobsedeerd door grenzen. Voor een nog te verschijnen boek bereist hij al een aantal jaar de grenzen van het oude Imperium Romanum. Een hobbyproject, want vóór alles is hij hoofdredacteur van Ons Erfdeel, een cultureel tijdschrift dat bruggen wil bouwen over de Vlaams-Nederlandse grens, het fameuze 'ravijn tussen Essen en Roosendaal'.

...