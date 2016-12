De strijd om de Antwerpse burgemeesterssjerp: 'Peeters maakt geen schijn van kans'

Bert Verhoye (ex-journalist van de Antwerpse Nieuwe Gazet en nu bij Apache):Bij de vorige verkiezingen werd de CD&V in Antwerpen van de kaart geveegd. Schepenen Marc Van Peel en Philip Heylen hebben toen in ruil voor hun eigen postje een uitverkoop gehouden. Het gevolg is dat de CD&V in de grootste stad van Vlaanderen gewoon niet meer bestaat. Er is geen opvolging, want daar hebben de heren niet voor gezorgd, wel voor hun eigen job en mandaten.

