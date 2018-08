De stille kracht van Anderlecht trekt naar Molenbeek: 'Iémand moet voetballers het leven lastig maken'

' Un passeur de frontières', zo noemt Jean-François Lenvain zichzelf. Iemand die grenzen doorbreekt. Hij was onderwijzer in de Anderlechtse wijk Kuregem en ving er de eerste signalen van radicalisering op. Hij hielp, bij Anderlecht, woelwater Anthony Vanden Borre op weg naar het WK in Brazilië. Hij won ultramarathons in China, Cuba en Jordanië. Hij begeleidde sporters met een handicap. En nu wil hij het leven van Molenbeekse jongeren veranderen, met voetbal als hefboom. Een zelfportret-in-vier-haltes van een man die al zijn hele leven balanceert op de scheidslijn tussen sport en sociaal engagement.

