'De spoorwegen en De Lijn op Vlaams niveau? Wat we zelf doen, doen we later'

'De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen': het is een betrekkelijk goeie oneliner van Daniël Termont (SP.A). De Gentse burgemeester is een van de weinige socialisten die er vandaag in slagen om helder en snedig tegelijk te zijn, zolang er geen luxejacht in zicht is. Maar toen de geplaagde burgemeester het tijdens zijn nieuwjaarsreceptie van afgelopen weekend waagde om over het beruchte Gentse mobiliteitsplan te beginnen, weerklonk er toch boegeroep: het nieuwe plan, waarbij auto's zo veel mogelijk uit de Gentse binnenstad worden geweerd, zorgt al maanden voor beroering in de tweede stad van Vlaanderen. Zo belangrijk zijn onze luchtwegen nu ook weer niet.

