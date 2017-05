'De Spaanse veroordeling van Piqueur is te zwaar voor een verkeersboete en te licht voor moord'

Uli Hoeness was in de jaren zeventig topspits bij Bayern München. Hij stond bekend om zijn mooie dribbels. Het schijnt dat hij de 100 meter kon lopen in elf seconden, en zo kreeg hij de titel van 'snelst levende aanvaller van Europa'. Toch zal hij vooral worden herinnerd omdat hij in Duitsland tot drieënhalf jaar celstraf veroordeeld werd, nadat hij voor 28,5 miljoen euro aan belastingen had ontdoken. Hoeness trad na het vonnis, in 2014, meteen af als voorzitter van Bayern München en verdween meer dan twee jaar achter de tralies. In sommige landen wordt niet gelachen met fiscale fraude.

