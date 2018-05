'De solidariteit in ons land is niet resultaatgericht'

Tussen 2016 en 2017 stegen de uitgaven in de Vlaamse gezondheidszorg met 1,1 procent, in Wallonië namen ze met 1,9 procent toe. In 2016 werd er per Waal 82 euro meer uitgegeven dan per Vlaming, in 2017 bedroeg die kloof 103 euro. Dat zegt het VNZ op basis van eigen cijferonderzoek.

