De Roover (N-VA) over Kazachgate: 'Als Delpérée voorzitter blijft, is onderzoekscommissie een farce'

De uitspraken van N-VA, en eerdere kritiek van Groen, volgen op een bericht in Le Soir dat Francis Delpérée als getuige is gehoord in deze zaak en dat niet heeft gemeld toen hij eerder deze maand als voorzitter van de commissie werd bevestigd. Vooraleer hij voorzitter werd, rezen vragen bij zijn banden met de Orde van Malta. Via die organisatie zouden verschillende spilfiguren in het dossier rond de afkoopwet met elkaar in contact gekomen zijn.

Het dossier slaat op de manier waarop de zogenaamde afkoopwet - de verruimde minnelijke schikking - indertijd snel door het parlement werd goedgekeurd. De voormalige Senaatsvoorzitter Armand De Decker zou daarvoor lobbywerk hebben verricht, wat hijzelf ontkent. Bedoeling was volgens mediaberichten dat de tot Belg genaturaliseerde miljardair Patokh Chodiev er gebruik van zou kunnen maken. Achterliggend zou druk vanuit het Elysée hebben gespeeld om een Franse deal met Kazachstan niet mis te lopen.

"We hadden voorspeld dat er problemen zouden opduiken", zegt De Roover in reactie op het bericht in Le Soir, "Ik had niet gedacht zo snel gelijk te krijgen" Hij vindt het vooral "stuitend" dat Delpérée "in alle talen" heeft gezwegen over zijn verhoor in het informatie-onderzoek naar Kazachgate. De bal ligt in elk geval in het kamp van het cdH om Delpérée te handhaven als voorzitter of hem alsnog te vervangen. "De steun die Delpérée had, en die al niet groot was, is compleet aan het afbrokkelen", aldus nog De Roover.

'Plaats verlaten'

Hij sprak na afloop van de conferentie van voorzitters, waar verschillenden verklaarden dat ook cdH-fractieleidster Catherine Fonck het nieuws over het verhoor vanmorgen in de krant heeft moeten lezen. "Wanneer je het vertrouwen van een commissie niet hebt, is het erg ingewikkeld die voor te zitten", verklaarde Fonck zelf op de RTBF. Olivier Maingain (DéFI), die een zitje van de PS kreeg, meent dat de commissie "niet kan worden voorgezeten door een parlementslid dat informatie heeft achtergehouden over zijn rol in een strafonderzoek, zelfs al werd hij naar eigen zeggen enkel als getuige gehoord". Maingain nodigt Delpérée uit "zijn conclusies te trekken". Indien Delpérée wil blijven zitten als voorzitter, dan zal hij volgens Eric Massin (PS) geregeld worden gevraagd zijn plaats te verlaten. "Het is van primoriaal belang voor onze fractie, en voor de geloofwaardigheid van de commissie die zich over een extreem gevoelig dossier buigt - dat de voorzitter op geen enkel moment van welke partijdigheid dan ook kan worden verdacht", zegt de PS'er.

'Enkel getuige, niet de brandstichter'

Eerder verklaarde Kamerfractieleider Kristof Calvo van Ecolo-Groen dat Delpérée onmogelijk als voorzitter kan aanblijven als het bericht in Le Soir klopt. "Dan is er sprake van een vertrouwensbreuk".

"Kazachgate is een superbelangrijk dossier dat van a tot z moet worden onderzocht. Dat kan niet met een voorzitter waar twijfel over bestaat", aldus Calvo. "Als dit klopt, dan moet hij zich terugtrekken als voorzitter, want dan worden de vraagtekens nog versterkt".

Voorzitter Delpérée zelf verdedigde zich.

"Ik was, samen met anderen, een bevoorrechte getuige. Niet van Kazachgate, maar van het parlementair proces dat toen aan de gang was. Ik ben getuige van een brand. Roepen dat het brandt, betekent niet dat je de brandstichter bent".

(Belga/RR)