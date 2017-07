De revival van het circus: vergeet de tijgers en de kolder

Je vindt ze op pleinen, in cultuurhuizen, op kades en in circustenten: mannen en vrouwen die louter spreken met hun lichaam. Taboeloos, hedendaags, niet zelden geëngageerd. Ze brengen circus als spiegel van de complexe wereld, op de grens tussen moderne dans, bewegingstheater, acrobatie en installatiekunst. Dit is allang geen stoet van anonieme huzarenstukjes meer. In hedendaagse voorstellingen worden sociale thema's zoals gender, migratie, oorlog of armoede niet geschuwd.

