'De Publifin-commissie heeft het Waals Parlement weer een gevoel van trots gegeven'

De top van Nethys, de operationele poot van de Publifin-holding, dagvaardt u en vier collega's. Wat hopen ceo Stéphane Moreau (ex-PS) en zijn directie daarmee te bereiken?

Jean-Luc Crucke: Moreau leeft in een wereld van macht en geld. Daarin is intimidatie doodnormaal. Het is de vlucht vooruit van iemand die niet meer weet wat hij moet doen. Dat hij de klacht tegen ons heeft ingediend zonder zijn raad van bestuur erin te kennen, laat zien hoezeer de Nethys-directie van de werkelijkheid is losgezongen. Met deze dagvaarding heeft hij wellicht zijn doodvonnis get...