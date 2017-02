De Publifin-affaire: 'Ook de Grote Leider uit Antwerpen heeft er geen belang bij dat Luik verzuipt'

Het Waals Parlement probeert de onderste steen boven te krijgen, maar hoe moet het nu verder met Publifin?

CHRISTINE DEFRAIGNE: Ik ben een liberaal, maar geen ideologische scherpslijpster die vindt dat het overheidsinitiatief helemaal moet worden afgeschaft. Op federaal niveau hebben we autonome overheidsbedrijven. Moeten we voor Publifin niet denken aan een structuur zoals Proximus? In Wallonië zijn er ook publieke succesverhalen, denk aan wapenfabrikant FN in Herstal, die voor honderd procent in handen is van het Waals Gewest, of aan vliegtuigonderdelenbouwer Sonaca. Ik...