'De psychologie wordt nu grotendeels gedomineerd door de Engelse taal, waardoor we veel missen'

Bent u altijd uitzonderlijk vastberaden om uw doel te bereiken, zeker als de weg bezaaid is met hindernissen? Dan bent u in het diepst van uw gedachten misschien wel sisu. Of u hebt Finse roots, dat kan natuurlijk ook. Sisu is namelijk een typisch Fins woord - of beter: fenomeen - dat we maar moeilijk vertaald krijgen. De Britse psycholoog Tim Lomas ontdekte er alles over op een conferentie in 2015. Een van zijn Finse collega's wijdde een volledig exposé aan dat ene woordje. Volgens haar is sisu zeer eigen voor de Finse identiteit, maar iedereen zou het kunnen aanleren. Een revelatie, vond Lomas. Terug thuis praatte hij erover met zijn moeder, die net als hij nogal een talenknobbel is, en ze begonnen te zoeken naar soortgelijke voorbeelden uit andere talen. Zo was The Positive Lexicography Project geboren. 'Nu probeer ik zo veel mogelijk onvertaalbare woorden te vind...