De psychologie van de voetbalsupporter: 'Anderlechtfans zijn niet per se gelukkiger dan die van Beerschot'

'Met hart en ziel supporteren voor een club heeft een enorme impact op een mens. Het kan je leven domineren, als je niet oppast. De ene wordt erdoor aangestoken, de ander laat het koud. Al bij al kun je het nog het best vergelijken met een virus. Goedaardig of kwaadaardig? Dat hangt ervan af', zegt Filip Boen (1971), professor sport- en bewegingspsychologie aan de KU Leuven. Volgende week verschijnt Iedereen supporter? Het groepsvirus in ons brein. Boen is in het boek onderzoeker en laboratoriumrat tegelijk. Die laatste omschrijving is een half woordgrapje: de professor is van kinds af verknocht aan Beerschot, de Ratten. 'Wetenschappelijk zijn voetbalfans een boeiende groep omdat ze in een extreme situatie zitten. Geen enkele menselijke activiteit illustreert beter wat groepsgedrag inhoudt', zegt Boen. Zijn interesse in groepsprocessen begon al op de speelplaats. 'Ik was 8 jaar toen Beerschot de beker won. Een ultieme bekroning die mij als fan voor eeuwig getekend heeft. De helft van mijn klas supporterde toen voor Beerschot. Twee jaar later, na de omkoopaffaire en de degradatie naar tweede klasse, was ik de enige. Al de rest was overgelopen naar Anderlecht, Standard of Beveren, de succesteams van toen, terwijl mijn paarse sjaal iets werd om je voor te schamen. Ik kon dat niet vatten. Een fan blijft zijn team toch trouw, wat er ook gebeurt? Zoveel jaren later werd dat het onderwerp van mijn masterproef: waarom blijven sommigen achter hun groep staan en anderen niet? Wat maakt dat je die groep ontvlucht? En hoe ga je ermee om wanneer de groep waarmee je je zo identificeert plots een pariastatus heeft?'

