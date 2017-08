Joost Devriesere Auteur en journalist bij Knack Focus en Knack Column

De oude man die te snel gevonden werd

De vader van Open VLD-parlementslid Vincent Van Quickenborne is vandaag weer bij zijn familie, nadat hij een tijd vermist was. Heuglijk nieuws toch? Niet zo volgens het internettribunaal, dat elke dag meer hardvochtig wordt. 'Fuck de rest, want in mijn navel is het zalig warm. Of net heel koud. Dat ze dáár maar eens iets aan doen.'