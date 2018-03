'De oppositie moet hopen dat minister Vandeput zo lang mogelijk blijft zitten'

We moeten het dringend over ons leger hebben. En over onze minister van Defensie. Dat is de afgelopen week eigenlijk niet gebeurd, of toch niet echt: we zijn amper een stap vooruitgekomen. Daar is een reden voor. Als het debat over de vervanging van de F-16's tot nog toe maar weinig verhelderd heeft, dan komt dat vooral omdat de focus al dagenlang zoek was. Het gesprek in De Zevende Dag van afgelopen zondag was de bedenkelijke bekroning van een hele week verwarring, chaos en rookgordijnen. Onder meer SP.A-voorzitter John Crombez en N-VA-volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans gingen met elkaar in de clinch. Ze vuurden feiten, jaartallen en bedragen op elkaar af, schudden vol minachting het hoofd - Crombez meer dan Grosemans - en eindigden in een welles-nietes in mineur, tot frustratie van henzelf en van de kijker. Het debat verzandde in halfslachtigheid omdat minstens twee belangrijke discussies ni...