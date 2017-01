De opmars van de 'fachosphère': hoe extreemrechts het internet inpalmt

Eind november verloor Alain Juppé, burgemeester van Bordeaux, de rechtse voorverkiezingen van zijn rivaal François Fillon. De reden volgens Juppé: een vuile desinformatiecampagne van de zogenaamde fachosphère. Het woord is een samentrekking van 'facho', de Franse afkorting voor fascist die wordt gebruikt voor een sympathisant van extreemrechts, en 'sphère', wat sfeer of kring betekent. Sommige uiterst rechtse websites hadden opgeroepen om voor Fillon te stemmen en hadden hard gepusht om de bijnaam 'Ali Juppé' ingang te doen vinden. Fracties binnen extreemrechts waren gecharmeerd van Fillons opvattingen over het gezin en zijn openlijk beleden katholicisme, vooral dan de website Fdesouche, ook wel 'de Breitbart van Frankrijk' genoemd (naar de conservatieve, gechargeerde website in de VS). De persoonlijke blog van een gewezen kaderlid van het Front National is uitgegroeid tot het vlaggenschip van de fachosphère, met miljoenen bezoekers per maand. Fdesouche.com is een samentrekking van François Desouche - vrij vertaald: de autochtone Fransman - en zegt te spreken namens de kleine blanke man, de 'vergeten' Fransen van wie ook het FN van Marine Le Pen zich de spreekbuis noemt.

