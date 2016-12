'De NMBS zal een zorgenkind blijven zolang de politiek haar blijft misbruiken voor bedrijfsvreemde doelen'

Herman Welter (spoorwegexpert): Dat Jo Cornu de opdracht heeft aanvaard om de armlastige NMBS te leiden - niet meteen een leuke klus - verdient waardering en respect. Hij had gezien zijn staat van dienst en leeftijd makkelijk nee kunnen zeggen. De verdienste van Cornu is dat hij een vlijmscherpe analyse heeft gemaakt van wat er mis is met de NMBS en wat er moet verbeteren. Hij kon zich permitteren om de politiek en de vakbonden te confronteren met het feit dat de spoorwegen zonder grondige modernisering en sanering niet kunnen overleven.

