Toegegeven, de afgelopen tien jaar lijkt ons sportbeleid te versnellen. De resultaten zijn er in elk geval. Nog nooit kende ons land zo een internationale sportprestige dan door onze derde plaats op het WK voetbal. In het wielrennen en tennis zijn we bovengemiddeld goed. Tel daarbij de flinke uitschieters in de atletiek en het turnen en dan vergeet ik wellicht enkele sporten en dan doen we het niet slecht, zeker niet voor een landje van elf miljoen inwoners. Toch, ondanks deze mediagenieke successen mist de (lokale) politiek vaak een strategische visie in het sportbeleid.

Delen De (lokale) politiek mist vaak een strategische visie in het sportbeleid.

Wie er nog aan twijfelt, sport is veel meer dan de emotie na bijvoorbeeld de overwinning van de Rode Duivels tegen Brazilië. Aan die zege is vaak een hele opleiding, kortom een heel leerproces, aan voorafgegaan. Die kennis moeten we nu beter en meer gaan vermarkten. Waarom? Sport is ook een kenniseconomie en zorgt voor innovatie en jobs. Daar zouden we als beleid meer moeten op inzetten, zeker omdat de aanwezige kennis er is. De politiek zou meer voorzetten moeten geven zoals in Nederland dat al langer het geval is.

Kennis delen leidt tot jobs

'Discover tomorrow', las ik ergens in de lange gangen van de Topsport stichting Limburg in Sittard, net over de grens. Daar is ook plaats voor het Topsport Expertise & Innovatie centrum dat de aankomende topsporters verbindt met hoogwaardige expertise en innovaties. De synergie die er ontstaat binnen het centrum levert niet alleen meer en betere topsporters op, maar ook vernieuwende hoogwaardige expertise en vermarktbare innovaties, zo staat te lezen op hun voortreffelijke website.

Het Topsport Expertise & Innovatie centrum ligt net naast het voetbalstadion van Fortuna Sittard en is een van de vele sportincubatoren in Nederland. Hier wordt gewerkt aan de sport van de toekomst in al zijn facetten en bouwt men bruggen naar alles wat met sport te maken heeft. Startende kmo's brengt men in contact met de sportwereld. Sporters en hun entourage delen hun kennis met de bedrijfswereld en omgekeerd. Kortom, er ontstaat een synergie en kruisbestuiving die nieuwe (economische) verhalen oplevert. In het centrum in Sittard worden alle nuttige stakeholders in de sport uit de buurt warm gehouden. Tussen haakjes, een van de belangrijkste stakeholders van Topsport (Nederlands) Limburg zijn de 113.000 jongeren in Nederlands Limburg. Bedrijven staan hier klaar om beginnende topsporters een handje toe te steken. Meer dan 250 (!) bedrijven betalen elk 7500 euro aan de stichting. En contacten worden voortdurend gelegd in sneltempo. Bedrijfsleiders krijgen toegang tot topsporters en vice versa. Kennis van onderwijs, zorg, cultuur, en sport wordt gedeeld en er ontstaan dus nieuwe verhalen. Topsport Limburg is zo een partner van Team NL ontwikkeld door NOC*NSF (tegenhanger van BOIC) en maakt deel uit om te scoren op de Olympische Spelen in Tokio en Los Angeles. Het centrum heeft één heldere missie: kennisontwikkeling die resulteert in sportinnovaties voor topsport met een economische spin-off. Geld van de overheid mag absoluut, maar niet te veel. Politiek moet het ondernemen stimuleren. Hoe gebeurt dat? Geert Ruigrop die de Topsport Stichting Limburg al jaren leidt is nog altijd even enthousiast: 'In het begin was iedereen argwanend, nu staan ze haast in de rij om deel uit te maken van ons project.'

Brood en spelen

Net voor zijn uiteenzetting had hij een workshop gegeven aan ouders van topsporters, want je zal maar een kind hebben dat net iets beter kan sporten. Een belletje doen met een Olympische atleet? Geen probleem. Een meet and greet of een voordracht? Dat wordt geregeld. Een sporter wil financiële steun van een lokaal bedrijf? 'Even kijken wie dat kan.'

Delen De politiek zou de sport meer moeten omarmen. Door de juiste voorzetten te geven, dan volgen wel de doelpunten.

Zo was er het verhaal van de lokale bakker. Een bakker betaalde dat lidgeld maar wilde er iets voor terug. Even later was er in Nederland een sportbrood. Hij zag door zijn sportcontacten ineens een gat in de markt. Brood en spelen dus.

Internationale sportploegen worden naar Nederlands Limburg gehaald. Ondernemend zijn ze wel. In Qatar, in China, in Japan kennen ze hun verhaal. Waar wachten wij op om met ons politieke verhaal naar buiten te treden? Onze sportkennis is er, maar het verbinden kan beter. We missen nieuws in het sportbeleid en vergeten soms bruggen te slaan. We hebben nu topsporters, doe er iets mee. En heel de wereld weet echt wel dat wij kunnen scoren. Als nu het beleid ook nog scoort zal onze jeugd en economie ook scoren. Maar dan mag sport niet langer het stiefkind zijn van de politiek. Neen, de politiek zou de sport nu net meer moeten omarmen. Door de juiste voorzetten te geven, dan volgen wel de doelpunten.