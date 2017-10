De Lijn sleept federale regering voor de rechter

De Lijn heeft in tegenstelling tot de Brusselse en Waalse tegenhangers sinds de taxshift twee jaar geleden geen recht op een structurele lastenverlaging omdat het bedrijf niet volledig onder de private regeling voor de RSZ valt. 'Om historische redenen lopen wij jaarlijks een zeer noodzakelijke besparing mis', zegt directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot. Tegen het einde van dit jaar zou dit nadeel oplopen tot 36 miljoen euro.

De sleutel is in handen van federaal minister Maggie De Block (Open VLD), die verantwoordelijk is voor de RSZ. 'Zij kan hier via een simpele aanpassing - ons schrappen op de lijst van een KB uit 1970 - een mouw aan passen', zegt Kesteloot.

Vlaams voogdijminister Ben Weyts (N-VA) steunt De Lijn in hun juridische strijd met De Block. 'Ik snap dat het moeilijk is voor minister De Block om 18 miljoen euro af te staan', zegt Weyts. 'Maar wij kunnen in deze zaak alleen aandringen op een gelijke behandeling.'

De Block is echter formeel. De Lijn heeft geen recht op de lastenverlaging omdat ze niet onder het toepassingsgebied valt. 'En de taxshift had nooit tot doel dat toepassingsgebied aan te passen', zegt de minister.

Voor oppositiepartij sp.a ziet in de houding van De Block een duidelijk liberale hand. 'De liberalen zien hierin een weg om hun privatiseringsagenda van ons openbaar vervoer door te drukken', zegt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke.