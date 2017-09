De Lijn gaat voor gelaagd openbaarvervoernet

De bovenste laag van het openbaarvervoernet is het treinnet van de NMBS. Daarna komt het kernnet van bussen en trams. 'Bij het kernnet moet je denken aan snelle corridors tussen belangrijke centra of in de steden', zegt directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot. 'Nu kronkelt een bus op weg naar de stad nog al te vaak langs omliggende dorpen en wijken om zo veel mogelijk mensen op te pikken. Wij willen directe lijnen creëren.'

De bedoeling is dat de reiziger op die snelle corridors geraakt. Dat kan met allerhande vervoersmodi. De Lijn wil een soort overkoepelende centrale oprichten om dat in goede banen te leiden.

Kesteloot geeft toe dat de passagier vaker zal moeten overstappen. In plaats van de kronkelbus naar de stad te nemen zal die eerst een bus, taxi of deelfiets moeten nemen om dan over te stappen op de hoofdlijn naar de stad.

De structuur van De Lijn zal daarvoor behoorlijk overhoop gehaald worden volgens De Morgen. De provinciale afdelingen verdwijnen en Vlaanderen wordt opgedeeld in negentien 'vervoersregio's'.

Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) zegt er meteen bij dat De Lijn niet op meer geld moet rekenen voor de nieuwe initiatieven.