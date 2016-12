'De kweekprogramma's voor reuzenpanda's worden steeds succesvoller'

Tania Stroobant : Dat Hao Hao, de moeder, zwanger was, wisten we maar een paar dagen op voorhand helemaal zeker. Schijnzwangerschappen zijn zeer gewoon bij panda's. Eenmaal de urinestalen uitsluitsel gaven, was dat het begin van een zeer intensieve periode. Ook na de geboorte sliepen we nog twee maanden lang naast het pandaverblijf. Dat is noodzakelijk, want die eerste maanden zijn delicaat. Pups overlijden dan vaak omdat ze erg vatbaar zi...