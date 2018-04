'De kulturkampf blijkt telkens weer onweerstaanbaar, voor rechts, maar ook voor links'

Om de paar weken een veldslag. En heel het jaar door de cultuuroorlog. In dit land wordt net als in onze buurlanden voortdurend slag geleverd om symboolkwesties: sterk ideologische debatten, waarbij de vlam in de pan slaat vanwege één uitspraak of een politieke interventie die geïsoleerd niet zoveel hoeft te betekenen, maar die des te meer de gemoederen verhit. Sommige debatten beginnen in de week en overleven zelfs het weekend, zoals de jongste veldslag in de cultuuroorlog, met als inzet de plaats op de Antwerpse CD&V-lijst van de chassidische jood Aron Berger, die om religieuze redenen vrouwen geen hand wil geven. De uitspraken van N-VA-kandidaat Darya Safai op een zondags televisiedebat op de Franstalige omroep RTL - geen medium dat geregeld de headlines haalt in Vlaanderen - waren feitelijk niet meer dan een late voetnoot bij de al dagenlang aanslepende discussie. Ze noemde het een 'grote fout' om 'ultraorthodoxe' joden te vergelij...