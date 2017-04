In haar opiniestuk - waar haar partij al afstand van nam - klaagt Vlaams Parlementslid Grete Remen (N-VA) terecht over de te hoge belastingdruk voor onze lokale bedrijven. Ze somt alle vormen van belasting op en vraagt verandering.

Maar plots gaat haar redenering de mist in. In plaats van deze belastingen aan te pakken of te zoeken naar oplossingen om de lokale handel naar de 21ste eeuw te brengen, schiet ze op andere ondernemers. De grote internationale merken en e-commerce moeten het ontgelden.

Dat webshops voordeligere prijzen kunnen aanbieden komt omdat één schakel uit de ketting weggenomen wordt. Dat zorgt voor efficiëntie en biedt extra marge ten voordele van de consument.

Om te concurreren, moet de lokale handel ook op zoek gaan naar efficiëntie en extra diensten aanbieden (bijvoorbeeld advies, workshops, levering aan huis of op het werk, ...) die het verschil maken.

Dat webshops milieuonvriendelijk zouden zijn, durf ik overigens ook te betwijfelen. Eén bestelwagen die tweehonderd gezinnen aandoet of tweehonderd wagens die zich naar de winkel verplaatsen, wat zou het meeste schade veroorzaken? Daarenboven zetten de (lokale) ondernemers volop in op 'the last mile' met elektrische voertuigen of fietsen.

De kracht van verandering zit niet in het heffen van belastingen op de ene sector om de andere te beschermen. De redenen waarom zoveel Belgen verplicht zijn te bestellen bij buitenlandse e-commerce spelers zijn heel eenvoudig:

De lokale handel speelde te laat in op de vraag van de consument en ook vandaag is ze nog niet georganiseerd genoeg om een innovatief antwoord te bieden. Wel bestaan er vele initiatieven die de lokale handelaar kunnen helpen in hun digitale transformatie en hen kunnen helpen overleven. Een tweede reden is het gebrek aan kapitaal in de beginjaren van e-commerce. Geen enkele bank wilde nog investeren in iets digitaal na Lernout & Hauspie. Vandaag is deze situatie anders en investeert elke bank volop in digitale start-ups en e-commerce. E-commerce werd - of wordt - vervolgens bekeken vanuit een afstandelijke concurrentiepositie. Beter is het de digitale innovatie volledig te omarmen met de klantgerichtheid van lokale handel erbovenop. En tot slot ontbrak het ons nog aan durf, vooral bij de politici. Er bestond aanvankelijk geen wettelijk kader waarin e-commerce zich kon ontwikkelen vanuit de lokale handel. Meer nog: om de handel te beschermen tegen e-commerce lobbyde men succesvol om deze drempels te behouden. Een voorbeeldje? Pas vorig jaar durfde men de nachtarbeid bespreekbaar te maken, maar in de praktijk blijven de vakbonden zich ook vandaag nog verzetten. Met als gevolg dat net over de grens de e-commerce logistiek floreert.

Dat de lokale kleinhandel te kampen heeft met een omzetdaling is vanuit deze historiek dus niet echt verrassend. E-commerce zal hierin een kleine rol spelen, maar daar kan de handelaar zelf nog mee aan de slag. De combinatie van winkel en e-commerce werkt immers uitmuntend voor heel wat bedrijven.

Op andere bepalende factoren heeft de ondernemer geen impact, maar de politici des te meer. Ik denk hier aan de lokale mobiliteitsaanpak (luister naar de ondernemers uit bijvoorbeeld Leuven en Gent) en de belastingdruk voor onze bedrijven.

We kennen voldoende Belgische success stories die het tot internationaal merk schoppen, maar niet zo veel Belgische e-commerce webshops of platformen die het internationaal maken.

Wat we vandaag wel hebben, zijn duizenden pure webshops die in hun niche nu al het verschil maken en de steun van politici en consumenten goed kunnen gebruiken. En we hebben meer dan 100.000 handelaars die het digitale nu reeds omarmen of er klaar voor zijn, maar nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De meer dan 500 Belgische webbedrijven die lid zijn van FeWeb staan klaar om hun digitale expertise te delen.

Om een variatie van uw woorden te gebruiken, mevrouw Remen: 'In feite hebben we vandaag véél te verliezen...'

Laten we vooral meteen beginnen met onze lokale handelaars te helpen om hun digitale strategie en vaardigheden te ontwikkelen. En aan alle bedrijven en consumenten: koop Belgisch.

Patrick Marck is directeur van de Federatie van Webbedrijven (FeWeb) die meer dan 500 lokale bedrijven uit de internetsector vertegenwoordigt.