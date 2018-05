De knuffeldierenkoning uit New York palmt Bozar in: 'In Brussel wil ik begraven worden'

Duizenden afgedankte knuffeldieren bevolken het atelier van Charlemagne Palestine in de Brusselse gemeente Evere. Hij ziet er godheden in, of sjamanistische totemsculpturen. Tijdens concerten en performances gaan ze mee het podium op, in zijn installaties spelen ze de hoofdrol. Als we opmerken dat zijn godheden er eenzaam uitzien, ondanks hun overtal, reageert hij met een gekke lach. 'Zijn we niet allemaal een beetje eenzaam? Nu, die dieren zijn wat ze zijn. Ik neem er geen standpunt mee in. Ik heb geen credo. Ik doe wat ik doe.'

...