De klok rond controles op zwartwerk

"Transportbedrijven stoppen immers niet met rijden na 18 uur en ook bouwbedrijven werken vaak later door', zegt staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) zaterdag aan De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Vandaag gebeuren de controles vooral tijdens de kantooruren en in de week, maar dat moet dus anders. 'Bouwbedrijven met een deadline werken soms ook langer door en de horeca komt pas tot leven vanaf 18 uur en in het weekend', aldus De Backer. 'In de horeca zullen er voortaan controles gebeuren tot na middernacht, in de strijd tegen mensenhandel controleren we zelfs dag en nacht.'

Voor de bouwsector stelt de staatssecretaris voorop dat 10 procent van de 2.400 controles dit jaar na 18 uur of in het weekend moet gebeuren.