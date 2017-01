'De islam moet niet moderner, hij moet traditioneler'

Hij is de zoon van Iraanse immigranten, werd geboren in het Duitse Siegen (1967), en woont en werkt tegenwoordig in Keulen. Hij schrijft romans, essays, reisverhalen en boeken over religie. Hij is hoogleraar oriëntalistiek, en kenner van de islamitische én de christelijke cultuur. In 2015 kreeg hij de prestigieuze Vredesprijs van de Duitse Boekhandel, een eer die doorgaans weggelegd is voor Nobelprijswinnaars en internationale culturele iconen - onder anderen Vaclav Havel, Octavio Paz, Jorge Semprun, Mario Vargas Llosa, Orhan Pamuk en David Grossman gingen hem voor.

...