De industrie van de biografie: 'in elk leven zit een boek van honderd bladzijden'

Het is een van de sterkste documentaires van de laatste jaren: Stories We Tell. Regisseur Sarah Polley gaat erin op zoek naar haar moeder Diane, die in de jaren zeventig geveld werd door kanker. Polley interviewt haar familieleden, al zijn die niet allemaal enthousiast. 'Iedere familie heeft een verhaal. Wat maakt ons verhaal meer bijzonder dan het verhaal van andere families?' vraagt iemand.

