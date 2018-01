De in Belgische paspoorten opgeslagen vingerafdrukken worden nooit gecontroleerd

In de nasleep van 9/11 pakte de Europese Raad in 2004 uit met nieuwe regels om identiteitsfraude tegen te gaan. Het idee is eenvoudig: om te voorkomen dat iemand een gestolen of verloren paspoort van een lookalike gebruikt én om vervalsingen te bemoeilijken, moeten EU-lidstaten sinds 2009 biometrische paspoorten afleveren.

...