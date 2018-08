De gevaren en de voordelen van online partners zoeken

Op 19 juli 1695 verscheen een intrigerende advertentie in Collection for the Improvement of Husbandry and Trade, een Londens vakblad voor de veefokkerij en handel. De betrokken partij in de potentiële fokkerij was 'een gentleman van in de dertig met aanzienlijke eigendommen', de handel betrof een aanbieding om 'zichzelf gewillig te koppelen aan een jongedame met aanzien die over een fortuin van rond de 3000 pond beschikt'.

