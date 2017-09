De gave van toeristen zich te verwonderen over kleine dingen: Allokataplixis

Als voormalige inwoner van een historische stad is het me vaak overkomen. Rondlopen in de barre kou, neus diep in een sjaal verborgen, bijna omvergereden worden door een tram (of erger nog: een paardenkoets) en dan onder de voet worden gelopen door een groep Japanners/Chinezen/Amerikanen/Russen (schrappen wat niet past). Net voor de ergernis het overneemt, kijk je toch even mee in de richting van al die cameraflitsen, paraplu's en selfiesticks. En dan besef je wat je, als gewoontedier, al te vaak vergeet: dat die torens ongelooflijk mooi en oud zijn, dat die kasseien heel onpraktisch maar ook feeëriek zijn, dat de cafés gezellig zijn en het bier lekker, maar dat iedereen zeurt over het weer en de bussen altijd te laat komen.

