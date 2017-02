De fietspendelaar breekt langzaam door

Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, dan zou dit 48 procent van de werknemers die nu slechts een paar keer per maand of per jaar naar het werk fietsen, overtuigen om vaker met de fiets te gaan werken. Dat is een van de conclusies van een enquête die mobiliteitsclub VAB in samenwerking met het fietsmotivatieprogramma Bike to Work en Janssen Pharmaceutica uitvoerde bij meer dan 3.500 werknemers die de fiets gebruiken om naar het werk te gaan.

Ook de komst van de elektrische fiets en de speed pedelec (een snelle elektrische fiets waarbij de trapondersteuning niet stopt bij 25 km/u en waarmee je door zelf mee te trappen snelheden tot 45 km/u kan halen, red.), kan veel mensen overtuigen om vaker naar het werk te fietsen, zo blijkt uit de enquête.

Het aandeel elektrische fietsers in het woon-werkverkeer is in enkele jaren tijd naar 16 procent gegaan. Zes op de tien werknemers die weinig fietsen, zien een elektrische fiets als een extra stimulans om toch wat vaker met de fiets naar het werk te komen.

De elektrische fietsen hebben ook een serieuze impact op de afstand die gefietst wordt voor het woon-werkverkeer. Zo fietst 81 procent van de werknemers met een gewone stadsfiets tot 10 kilometer naar het werk. Van de werknemers met een elektrische fiets, legt 88 procent tot het dubbele van die afstand af.