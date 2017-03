'De EU blijft een bloedeloos project, bevolkt met dikbetaalde ambtenaren en politici'

'In België wordt, zelfs nu nog, onderschat hoe hevig het vuur van de populistische anti-Europese kiezersopstand is', schreef onlangs Luuk van Middelaar. De oud-adviseur van Europees president Herman Van Rompuy heeft het juist: wij zijn over het algemeen zeer Europees gezind, maar elders wordt de Europese Unie uitgespuwd. Na de brexit, het vertrek van de Britten uit de EU, staat Europa ter discussie bij drie nationale verkiezingen. In Frankrijk belooft Marine Le Pen, presidentskandidate van het Front National, een referendum over het Franse EU-lidmaatschap. In Nederland zijn de PVV van Geert Wilders en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet gewonnen voor een nexit, in Duitsland roert Alternative für Deutschland heftig de anti-Europese trom. En ook al bestijgt geen van hen de troon, ze wakkeren wel met groot succes het anti-Europese nationalisme aan.

