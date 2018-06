'De dt-regel verdwijnt echt niet binnen twintig jaar'

De dt-regel is ten dode opgeschreven: binnen tien of twintig jaar is hij mogelijk al uit de gratie gevallen. Dat beweerde althans schrijfster Kristien Hemmerechts in een debat over het onderwijs in De Zevende Dag. Haar bewijs was weliswaar louter anekdotisch: 'Ik heb nu al studenten die gewoon systematisch d schrijven, bijvoorbeeld hij antwoord met een d.'

