De doorgangswoning: een studentenkamer voor vluchtelingen

''t Is altijd voor die vreemden.' Al te vaak krijgen politici dat zinnetje te horen. Ook lokale mandatarissen, weet Stefaan Vercamer (CD&V), behalve Kamerlid ook OCMW-voorzitter in Oudenaarde. Zijn stad kreeg 15 vluchtelingen toegewezen door Fedasil. Worden ze erkend, wat in zo'n 60 procent van de gevallen gebeurt, dan mogen ze blijven. Het aantal vluchtelingen in Oudenaarde groeit, omdat sinds oktober 2016 een nieuw opvangmodel is ingevoerd: de extra collectieve opvangcentra die werden geopend om de acute nood op te vangen, worden stelselmatig afgebouwd, en erkende vluchtelingen worden toegewezen aan een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Probleem: daar mogen ze maar twee maanden verblijven. 'Dat is erg kort', z...