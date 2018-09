De democratie is geen feest meer: 'Niet eenvoudig nog mensen te vinden die op een lijst willen staan'

'Het is niet eenvoudig om nog mensen te vinden die op een lijst willen staan', zegt Yves Stofferis. Samen met zijn partner baat hij in Torhout 'Lounge & Bistro Breskens' uit, croques zijn hun specialiteit. Stofferis was sinds 2013 voorzitter van Open VLD Torhout. 'Vorig jaar ben ik begonnen met mijn zoektocht naar mensen die op onze kieslijst wilden staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. En kijk, tot mijn grote spijt ben ik er niet in geslaagd om de lijst rond te krijgen.' Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, zes jaar geleden, ging de Open VLD in Torhout nog naar de kiezer met een volledige lijst. Ze behaalde toen 6 procent van de stemmen, goed voor één gemeenteraadszetel.

