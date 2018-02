De Croo over Brussels Airlines: 'Vandaag gaan we strategischer om met overheidsparticipaties'

In het Canvas-programma De Afspraak wees De Croo erop dat Lufthansa bij Brussels Airlines instapte op een moment dat de maatschappij het erg moeilijk had. Bovendien is het duidelijk dat kleine luchtvaartmaatschappijen momenteel maar moeilijk kunnen overleven, denk maar aan Air Berlin en Alitalia.

Maar voor overheidsbedrijven als Bpost en Proximus ziet De Croo, die ook minister van Telecom en Post is, een andere toekomst weggelegd. De strategie voor die bedrijven is heel duidelijk, klonk het. 'Het is de bedoeling dat zij bedrijven overnemen, en niet dat zij overgenomen worden.'

Beide bedrijven spelen strategisch een belangrijke rol in de Belgische economie. 'Dan is het belangrijk dat je het beslissingscentrum in eigen land behoudt. Ik wil niet zeggen dat de overheid absoluut meerderheidsaandeelhouder moet blijven, maar een beslissingscentrum behouden is essentieel.'