De Croo: 'Met confederalisme creëer je permanent conflict'

Volgens De Croo lost een federale kieskring "het enorme democratisch deficit op in België". "In mei 2019 zullen alleen de inwoners van Waals-Brabant mogen aangeven dat Charles Michel een goede premier is of niet, want dat is zijn kieskring. Dat is leuk voor hen, maar minder voor wie in Aarlen of Gent woont. Een federale kieskring is logisch en zou de houding van politici compleet veranderen."

Op de vraag of we op weg zijn naar een herfederalisering of confederalisme antwoordt De Croo dat iedereen vier jaar geleden "dacht dat er alleen maar ruimte was voor meer regionalisering". "Maar ik voel aan dat dat enorm is gekanteld." "Als ik met mijn collega's praat, zeggen ze allemaal dat ik gelijk heb. Maar ze durven dat niet publiek te zeggen", zegt De Croo, die verwijst naar alle andere partijen, op de N-VA na. "De geesten zijn gerijpt. Met confederalisme creëer je permanent conflict", besluit De Croo.

Eind vorig jaar pleitte De Croo in een opiniestuk op Knack.be ook al voor een herfederalisering.