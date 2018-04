De Brusselse jackpot: het bestuur van onze hoofdstad is complex, inefficiënt en duur

Met 161 vierkante kilometer en 1,2 miljoen inwoners heeft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de omvang van een middelgrote Europese stad. Maar het aantal beleidsniveaus en politieke mandatarissen in Brussel is zonder meer bovengemiddeld. Zo zijn er 19 gemeenten met 19 burgemeesters, 139 schepenen en 685 gemeenteraadsleden. Daarnaast telt Brussel 19 OCMW-voorzitters en 6 politiezones. Er is een Brusselse gewestregering met vier ministers, drie staatssecretarissen en één minister-president. Die regering heeft in totaal 357 kabinetsmedewerkers in dienst, een pak meer dan de Vlaamse regering, die het met 258 medewerkers doet. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) spant de kroon met 80 medewerkers. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft 37 medewerkers, minder dan Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) - 42 medewerkers - bevoegd voor Digitalisering, Dierenwelzijn en Gelijke Kansen.

...