De Block wil niet besparen op dure kankerbehandeling, ondanks gat in begroting

Het succes van nieuwe kankerbehandelingen zoals immunotherapie slaat een gat van bijna 300 miljoen euro in de begroting. Vlak voor de begrotingsgesprekken van Volksgezondheid geeft minister Maggie De Block in Het Laatste Nieuws haar collega's alvast een duidelijk signaal: 'Hierop bespaar ik niet.'

In 2019 zal de ziekteverzekering zo'n half miljard meer uitgeven dan aanvankelijk voorzien. Dat is voor een groot stuk te wijten aan het onderschatte succes van doeltreffende kankerbehandelingen. Zo kost immunotherapie 255 miljoen euro meer dan voorzien.

'De uitgaven voor die behandelingen zijn inderdaad gestegen', zegt minister De Block. 'Maar daardoor redden we wel mensenlevens of verhogen we de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk.' Het tekort loste De Block de afgelopen jaren zelf op, maar deze keer weigert ze. 'Want het zou betekenen dat ik elders in de gezondheidszorg moet snijden, waar ik niet wil snijden.'

En dus verwacht ze binnenkort bij de begrotingsbesprekingen een geste van de andere ministers.